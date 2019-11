Dringlicher Antrag

Deshalb wird er in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag den dringlichen Antrag auf Durchführung einer Machbarkeitsstudie stellen. „Wir machen in Graz zu allen möglichen Prestigeprojekten, von der Plabutschgondel bis zu den Olympischen Spielen, eine Machbarkeitsstudie, also dann bitte auch zu diesem Thema. Machen zwei Stadien in Graz aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht Sinn, oder eben nicht? Auf diesen empirischen Grundlagen sollte dann diskutiert werden.“