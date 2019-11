Andreas Gabalier ist derzeit auf Tauchstation. Verständlich. Der Medienansturm nach seiner Trennung von Partnerin Silvia Schneider, in der Folge unzählige Freunde (und jene, die es gerne wären), die ihm Trost spenden wollten. Dann noch die Ausstrahlung seines ServusTV-Doku- und Konzerthammers am Nationalfeiertag und letztlich die Präsentation seines München-Spektakels am Montag (am 15. August 2020 lädt er zum „Volks-Rock‘n‘Roller Fan-Festival“ in die Messe der bayerischen Landeshauptstadt. Platz gibt’s genug: Papst Benedikt versammelte 2006 dort 250.000 Jünger). Dazu zehn Jahre auf Dauerfeuer, da musste selbst er sich einmal Pause vom Volks-Rock’n’Roll gönnen - und dabei hat er ihn ja erfunden ...