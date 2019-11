Die „Für immer Jung“-Messe in der Halle A der Grazer Messe hat für die „Generation Gold“ richtig viel zu bieten. Am Samstag gab es etwa einen spannenden Vortrag von Biogärtner Karl Ploberger, auch einfach Trainingsübungen für den Alltag wurden dargeboten, wie unsere Bildergalerie zeigt. Der heutige Messesonntag (9 bis 17 Uhr) steht ganz im Zeichen der Musik. Beim Frühschoppen heizen „DeZwa“ ein, es gibt ein kleines Live-Konzert der Jungen Paldauer und den Auftritt von Schlagerstar Petra Frey. Zudem am Programm stehen: Sockenstricken, Adventkranzbinden, Tanzcorner und und und.