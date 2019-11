Lawinenairbag begehrt

Die Besucher zeigten großes Interesse für Sicherheitsausrüstung – so für den Lawinenairbag. Das erste Modell kam bereits im Jahr 1985 auf den Markt! Der Hintergrund: Ein Jäger hatte die Erfahrung gemacht, dass er in einem Schneebrett an der Oberfläche blieb, weil er Wild auf den Schultern hatte, das den Auftrieb deutlich vergrößerte.