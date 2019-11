Der Hundedetektiv

Was tun, wenn das Haustier weg ist? Was bei herumstreunenden Teenagern durch einen Handy-Anruf schnell zu lösen ist, ist bei Tieren nicht ganz so einfach. Täglich büchsen Hunde, Katzen und Hasen in Österreich aus. Und wenn die Tiere den Weg nicht wieder zurückfinden, kann es da draußen bald ums nackte Überleben gehen. In solchen Notfällen schreitet Markus Burkhardt zur Tat. Er ist Pet-Trailer, ein Fährtensucher. Zusammen mit seinem Co-Detektiv „Eddie“, einem Labrador mit einem Herz aus Gold, findet er jede noch so kleine Spur.