„Tiefe Abneigung gegen Bruder“

Am Freitag stellte sich die 15-Jährige - die nach der Tat erst im Zuge einer Fahndung festgenommen worden war - dem Haftrichter und gestand die Tat, doch gab sie an, dass ihr die Erinnerung zum Hergang fehlt. „Als Motiv für die Tat ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte in einem schwierigen familiären Umfeld lebte und eine tiefe Abneigung gegen den Halbbruder entwickelt hat“, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft.