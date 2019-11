In Gries am Brenner wurde 2011 wegen akuter Steinschlaggefahr ein Sperrgebiet verhängt. Ein Teil der Brenner Autobahn fällt in diese Zone. Die „Krone“ berichtete. Auch ein denkmalgeschütztes Widum befindet sich in diesem Gebiet, das der Besitzer renovieren möchte. Doch dieses Vorhaben sorgt für Zündstoff.