Der Schlaf wurde lange zeit unterschätzt“, sagt Prof. Högl. Doch dank der Arbeit der Schlafmediziner und Schlafforscher konnten in diesem Bereich in den vergangenen Jahren viele Fortschritte erzielt werden. „Heute wissen wir: Schlafen ist essenziell für die Gesundheit“, sagt Högl stolz. Zu Recht, ist und war auch sie maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Seit 1999 leitet sie nämlich das Schlaflabor an der Innsbrucker Neurologie. Prof. Högl ist selbst eine weltweit anerkannte Expertin für unterschiedlichste Schlafstörungen, wie für das Restless-Legs-Syndrom (RLS) oder die REM-Schlaf-Verhaltensstörung (RBD). Mit Beginn des Jahres wurde sie zur Professorin für Neurologie mit Schwerpunkt Schlafmedizin berufen.