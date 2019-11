So mancher Hund hat seine große Freude daran, Herrchen stundenlang das „Balli“ zurückzubringen, doch scheint dieses Talent nicht ausnahmslos Landtieren vorbehalten. An der norwegischen Küste wurde ein Forschungsteam auf einen Beluga aufmerksam, der sich als kompetenter Spielgefährte auf hoher See entpuppte.