Bereits vor mehr als 20 Jahren flimmerte die actiongeladene Parcours-Show im japanischen Fernsehen über den Bildschirm. Mittlerweile fesselt sie in rund 20 Ländern weltweit die TV-Zuschauer - so wie auch in der Schweiz. Dort haben sich für die zweite Staffel von „Ninja Warrior Switzerland“ nicht weniger als 800 Kandidatinnen und Kandidaten beworben. 400 von ihnen wurden gecastet und 160 schließlich für die Sendungen auf TV24 ausgewählt. Unter den Anwärtern für den Titel befindet sich mit Alexander Löffler auch ein Tiroler.