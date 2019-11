Mit einem 3:1-(0:0)-Heimsieg über Hartberg hat sich Sturm Graz in der 14. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag für das 0:4 gegen den WAC rehabilitiert und den steirischen Kontrahenten mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz sechs verdrängt. Nach einer eher schwachen ersten Hälfte wurde Kiril Despodow mit einem Assist für Thorsten Röcher (56.) und zwei Treffern (83., 90.) zum Mann des Spiels. Felix Luckeneder brachte die vor der Pause gefährlicheren Hartberger mit dem 1:1 (74.) zwar in die Partie zurück, am Ende stand für die Gäste aber die erste Niederlage nach drei vollen Erfolgen en suite.