Die Leipziger gerieten in Berlin zwar durch Maximilian Mittelstadt (32.) in Rückstand, Timo Werner gelang aber in der 38. Minute aus einem Elfmeter der Ausgleich. Sabitzer brachte die Leipziger unmittelbar vor der Pause mit einem abgefälschten Schuss in Führung, für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste sorgten Kevin Kampl in der 86. Minute und Werner in der 91. Minute nach optimaler Vorarbeit von Konrad Laimer. Der Salzburger spielte so wie Sabitzer durch, Stefan Ilsanker wurde bei Leipzig in der 54. Minute ausgetauscht.