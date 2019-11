Das amerikanische Aktionshaus „Gotta Have Rock and Roll“ versteigert Mitte November ein ganz besonderes Unikat: Unter den Hammer kommen Michael Jacksons Glitzersocken, die er am 25. März 1983 bei jenem Auftritt trug, bei dem er zum allerersten Mal seinen heute berühmten Moonwalk tanzte. Wer die Strümpfe haben will, muss tief in die Tasche greifen: Das Mindestgebot liegt bei 100 000 Dollar, das erwartete Höchstgebot sprengt dann aber jegliches übliche Fashionbudget: Die Veranstalter rechnen damit, dass die Angebote auf bis zu zwei Millionen Dollar ansteigen werden.