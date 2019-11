„Ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte“

FPÖ-Chef Norbert Hofer erklärte zum Jahrestag, mit dem Fall der Berliner Mauer sei eine Bewegung in Gang gesetzt worden, „in der Europa den realen Sozialismus überwand“: „Die Befreiung der DDR vom grausamen kommunistischen Regime war der Startschuss für das Zusammenwachsen Europas und ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte“, so der Dritte Präsident des Nationalrates laut einer Aussendung. Hofer verwies auch auf eine Ausstellung des Parlaments mit dem Titel „Bewegende Momente. Das Ende der Teilung Europas“, die noch bis Dezember 2019 am Heldenplatz besichtigt werden könne und einen wichtigen Beitrag leiste, „das Ende der europäischen Teilung in Erinnerung zu rufen“.