Konkret zahlt ein unsanierter Haushalt (typisches Haus, 118 Quadratmeter) für Pellets mit 2215 Euro im Jahr am wenigsten, für Fernwärme (3569 Euro) am meisten. Rechnet man zum Energiepreis auch die Anschaffungs- und Wartungskosten anteilig hinein, sind Gas-Brennwertsysteme, Stückholz- und Pellets-Anlagen die kostenmäßig günstigsten Varianten, so eine Studie der Österreichischen Energieagentur.