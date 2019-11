Am Samstag ist um die Mittagszeit am Rettenbachferner in Sölden zwischen dem Seiterjöchllift und dem Steilhang abseits der Piste im freien Skiraum eine Lawine abgegangen. Drei Skifahrer im Alter von 33, 39 und 54 Jahren wurden verschüttet. Während sich der Älteste selbst befreien konnte, kam für die anderen beiden jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Opfer nur noch tot bergen. Alle drei Skifahrer stammen aus den Niederlanden. Es ist die erste Lawine in Tirol in der bisherigen Wintersaison.