Und so dreht sich die Abwärtsspirale weiter. Am Ende stehen AUA-Mitarbeiter auf der Straße, die verbliebenen Mitarbeiter werden am Standort Wien noch mehr unter Druck gesetzt, Standorte in Salzburg, Klagenfurt, Graz etc. werden systematisch abgewickelt, Mitarbeiter von LaudaMotion (Ryanair) arbeiten und fliegen zu ganz miesen Bedingungen, Passagiere schauen durch die Finger und Ryanair-Chef Michael O’Leary reibt sich als Einziger die Hände. Und wir Bürger wurden von der damaligen Regierung mit einer vermeintlich „österreichischen Lösung“ verschaukelt.