Laut „Krone“-Informationen plant das umstrittene König-Abdullah-Zentrum (KAICIID), künftig Seminarräume am „Campus der Religionen“ in der Donaustadt anzumieten, sobald dieser fertiggestellt ist. Erst am Mittwoch kam es am Baugrund des Campus zu einem Treffen zwischen dem Generalsekretär des Zentrums und Bürgermeister Ludwig (Bild oben).