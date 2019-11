Der Rechnungshof zeigt in einem am Freitag veröffentlichten Prüfbericht Engpässe bei der Lieferung von Arzneimitteln am Landeskrankenhaus Salzburg und der Innsbrucker Universitätsklinik auf. So erfolgten 2018 in der Salzburger Landesapotheke 870 Meldungen zu Lieferengpässen, die Anstaltsapotheke der Innsbrucker Uni-Klinik verzeichnete in diesem Zeitraum 600 Meldungen.