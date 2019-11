Aufgrund der „Gewaltspirale in steirischen Asylheimen“ hat die FPÖ Steiermark in der Hochphase des Wahlkampfes eine Sondersitzung des Landtages beantragt. In den vergangenen drei Jahres sei es zu rund 700 Polizeieinsätzen gekommen. „Angesichts des aufgedeckten Gefährdungspotentials gilt es nun rasch zu handeln“, heißt es in einer Aussendung der FPÖ am Samstag.