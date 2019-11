Erschreckend!

Ein Bericht der Bundesvolksanwaltschaft, in dem Empfehlungen für die Justizanstalt Innsbruck ausgesprochen wurden, hat die Politiker sämtlicher Parteien des Tiroler Landtags dazu animiert, sich selbst ein Bild von der Lage hinter Gittern zu machen. Ein Vorhaben, das wichtig ist, um vor allem auch den laut um Hilfe schreienden Justizwache-Beamten das Gefühl zu geben, dass man sich für sie interessiere. Erschreckend an dieser Sache ist jedoch, wie wenig viele Abgeordnete vom (Arbeits)leben hinter den Mauern des „Ziegelstadls“ wissen, wie folgende Fragen zeigen: Wann bekommen die Inhaftierten warme Mahlzeiten? Warum gibt es keine Duschen in den Zellen? Wie lange bleiben die Insassen in Innsbruck? Wo kommen sie dann hin? Und was muss sich ein Beamter eigentlich alles gefallen lassen? Wenn derart grundlegende Sachen nicht bekannt sind, wie soll man dann jemals die Leiden der Justizwache-Beamten verstehen können?