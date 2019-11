Blutige Messerattacke am Freitagnachmittag in einem Park im Wiener Bezirk Neubau: Rund 15 Jugendliche gerieten in Streit und gingen aufeinander los. Dabei zog ein Teenager plötzlich ein Messer und stach auf einen 14-Jährigen und einen 15 Jahre alten Burschen ein. Beide wurden schwer verletzt, der Täter ist auf der Flucht.