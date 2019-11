Ein Pkw-Kollision ereignete sich Freitagabend. Ein Lenker (26) war dabei mit seinem PKW von einer Ausfahrt in Bad Hofgastein kommend, in die Gasteiner Straße, B 167 in Richtung Bad Gastein unterwegs. Beim Einfahren in die Bundesstraße kam es auf der B 167 zum Zusammenstoß mit einem weiteren PKW, der von einem Pongauer (35) gelenkt wurde. Das Fahrzeug des 26-Jährigen wurde dadurch in den Straßengraben geschleudert, der zweite PKW-Lenker brachte sein Fahrzeug nach einigen Metern auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer kamen durch den Vorfall nicht zu schaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Beifahrerin des 26-jährigen und der 35-jährige PKW-Lenker wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Klinikum Schwarzach eingeliefert.