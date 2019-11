Die Dallas Mavericks kassierten eine überraschende 102:106-Niederlage gegen die New York Knicks, obwohl sich Luka Doncic in glänzender Verfassung präsentierte. Dem 20-jährigen Slowenen gelang mit 38 Punkten, 14 Rebounds und 10 Assists ein „triple-double“. Die ersatzgeschwächten Golden State Warriors, die in den vergangenen fünf Jahren dreimal den Titel gewonnen hatten, verloren beim 119:125 n.V. bei den Minnesota Timberwolves ihr siebentes von neun Saisonspielen.