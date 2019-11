„Dafür kann man in 31 Skigebieten in ganz Kärnten und Osttirol Skifahren so oft man will“, ergänzt Löscher. „Ich liebe das Skifahren. Deshalb kaufe ich mir jedes Jahr eine Saisonkarte“, erzählt ein Klagenfurter beim Verlassen der Ausgabestelle in Villach: „Der Winter kann kommen!“ Generell wurden die Lifttickets heuer um zwei Prozent teurer. Die Tageskarten bewegen sich damit je nach Skigebietsgröße zwischen 49 Euro am Nassfeld oder in Bad Kleinkirchheim und 28,50 Euro am Falkert oder 23 Euro im Bodental.