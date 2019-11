Während Rapids Spieler gestern in den Flieger in den Westen stiegen, hebt im Osten der Präsidentschafts-Wahlkampf jetzt so richtig ab: Martin Bruckner und Roland Schmid touren durch die Medien - fast so wie in der richtigen Politik! Daher darf auch eine Elefantenrunde nicht fehlen. Am Montag (20.15) diskutieren in „Talk und Tore“ live auf Sky die beiden Kandidaten! Das wird brisant.