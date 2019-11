Und tatsächlich geht etwas weiter, denn China hat große Pläne. Die neue Seidenstraße wurde 2013 konzipiert und sollte ursprünglich nur zentralasiatische Länder erschließen. Doch inzwischen sieht die Sache anders aus. Seit Mai 2018 ist ein starker Anstieg sowohl bei der Anzahl an Teilprojekten als auch bei deren Wert zu verzeichnen. Der Finanzmarktdatenanbieter Refinitiv schätzt, dass derzeit 2.631 Projekte zu einem kombinierten Wert von 3,7 Billionen Dollar unter die „Belt and Road Initiative“ fallen. In die Balkanländer hat China gut 20 Milliarden Dollar investiert, unter anderem in Kupferminen und Produktionswerke in Serbien, Eisenbahnstrecken in Budapest, sowie in den Hafen von Piräus in Griechenland.