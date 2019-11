Die Tage von Achim Beierlorzer beim 1. FC Köln könnten nach einem Last-Minute-K.-o. gegen die TSG Hoffenheim gezählt sein. Nach dem 1:2 am Freitag muss der erst im Sommer verpflichtete Trainer des deutschen Bundesligisten weiter um seinen Job bangen. Der Siegtreffer für die Hoffenheimer, die bis Samstag auf Platz zwei vorrückten, erzielte Jürgen Locadia per Foulelfmeter in der 98. Minute.