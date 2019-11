Im Streit um die Umkleidezeiten der Mediziner flatterte der Klinikleitung jetzt ein Brief der Ärztekammer ins Haus: Wie berichtet, wurden zuvor rigorose Zeitkontrollen angekündigt. Gültige Rechtssprechung und die Praxis in den SALK seien offenbar zwei Welten, so der Tenor. Man sei aber zu Gesprächen bereit.