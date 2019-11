Wird hier wirklich viel Steuergeld verschleudert? In Viehhofen und Saalbach hagelt es Kritik an der geplanten Verkehrslösung im Bereich der Taleinfahrt in Maishofen. An der Glemmtaler Straße soll ein Kreisverkehr kommen und das Gewerbegebiet erweitert werden: Die Firma Transgourmet will sich ansiedeln.