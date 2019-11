Lieber verschenken statt achtlos wegwerfen

Die Philosophie der Tullers ist übrigens in allen Läden spürbar: „Ich verwehre mich gegen das Wegschmeißen von Lebensmittel, die noch genießbar sind“, betont der Seniorchef. So werden braune Bananen als Gratis-Ware geboten („sind sofort weg“), abgelaufene Joghurts an die Angestellten verschenkt oder etwa verwelkter Salat an Tierhalter der Umgebung weitergegeben.