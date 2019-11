Österreichs Nationalteam der Frauen hat in der EM-Qualifikation die bisher perfekte Bilanz ausgebaut. In Skopje setzte sich die Auswahl von Trainer Dominik Thalhammer am Freitag gegen Nordmazedonien 3:0 (2:0) durch. Damit steht Österreich in der Quali-Gruppe G mit neun Punkten aus drei Spielen an der Spitze.