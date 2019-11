Schwere Knieverletzung

Doch dann kam der Donnerstag. Und damit das allerletzte Training – und damit das, was der 30-Jährige so schildert: „Ich bin am Trampolin gesprungen, schief gelandet und durch den Druck hat das Knie nachgegeben!“ Die brutale Diagnose danach: Kreuzband und Seitenband ab!