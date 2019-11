Alljährlich im Dezember treffen sich zehntausende Besucher in den Fußballarenen von Dortmund und Schalke, um sich auf Weihnachten einzustimmen - oder noch besser: einzusingen. Am 1. Dezember verwandelt sich jetzt auch das Wörthersee-Stadion in einen weihnachtlichen Konzertsaal.