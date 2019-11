Über 250.000 Kursteilnehmer haben seit der Eröffnung 2004 ein Fahrtechniktraining im ÖAMTC-Zentrum in Marchtrenk besucht. Leiter Andreas Rouschal ist stolz: „Wir sind immer up to date und suchen neue Betätigungsfelder. Derzeit arbeiten wir an einem Kurs, der die Ablenkung im Straßenverkehr thematisiert.“