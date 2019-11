In den Werkstätten der Modeschule Hallein dampfen Bügeleisen und rauchen Köpfe. Das passende Rot für das „Krone“-Dirndl zu finden, ist gar nicht so leicht. „Ich versuche gleich drei Rottöne aufeinander abzustimmen – ein Blick in die Zeitung oder Online ist dabei durchaus hilfreich“, so Amina Frisch.