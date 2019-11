Im Zeitraum von Juni bis 9. Oktober platzierte ein unbekannter Täter in Waldstücken zwischen Frankenburg und Waldzell, in Bushaltestellen und in öffentlichen Schautafeln in den Gemeindegebieten von Puchkirchen, Frankenburg, Pramet und Schildorn dutzende, teils lebensgroße pornographische Lichtbilder. Der Mann ist geständig und wurde das StA Wels angezeigt.