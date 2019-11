Phänomen 2016 auch in Sibirien beobachtet

Vor drei Jahren ließ dieses eisige Naturphänomen auch im Nordwesten von Sibirien Menschen staunen und rätseln. Auf einem rund 18 Kilometer langen Küstenabschnitt nahe des Städtchens Nyda am Golf von Ob lagen damals ebenfalls Abertausende riesige Schneebälle (Video oben) herum - einige waren so groß wie Tennisbälle, andere gar wie Medizinbälle.