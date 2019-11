Großes Angebot für das ganze Jahr

Sind die Tiroler so sportbegeistert oder ist das Ticket zu billig? „Wenn man das Angebot mit anderen Verbundkarten auch im Nachbarland Salzburg vergleicht, dann zeigt sich, dass der Preis im Verhältnis zu der Zahl an Partnerbetrieben gering ist“, sagt Schroll. Und: „Es ist eine Ganzjahreskarte. Sie deckt also das Freizeitverhalten eines ganzen Jahres ab.“