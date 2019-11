„In den vergangenen fünf Jahren hat es eine rückläufige Entwicklung des Bodenverbrauchs gegeben“, legt Landesrat Achleitner eingangs dar. So seien die gewidmeten Baulandflächen in den Jahren von 2001 bis 2018 nur von 60.296 auf 61.298 Hektar gestiegen, da zwischenzeitig auch viele Flächen rückgewidmet worden seien. Die Baulandreserven (gewidmet, aber unbebaut) seien in diesen 17 Jahren von 19.027 auf 12.206 Hektar zurückgegangen.