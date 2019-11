Ist die Deutsche Einheit vollzogen?

Rechtlich ja, tatsächlich nein. Die Hälfte der Ostdeutschen fühlt sich einer Umfrage zufolge als Deutsche zweiter Klasse. Wir haben immer noch nicht den gleichen Lohn. Das geht den Leuten auf die Nerven. Niemand will die DDR zurückhaben, ich auch nicht. Aber interessant ist, dass es dort bestimmte Sachen nicht gab: Preissteigerungen bei Lebensmitteln. Keine Mieterhöhungen. Die Wohnungen waren allerdings in einem schlechten Zustand. Kündigung von Arbeit oder von Wohnung oder gar Zwangsräumung. Das war alles fremd. Man hätte eine starke Ostwirtschaft aufbauen können. Stattdessen hat man sie nur passgerecht für den Westen gemacht. Das führte zu einer Massenarbeitslosigkeit, in deren Ergebnis die sozialen Ängste in Ostdeutschland doppelt so große wie im Westen sind. Und das erklärt die AfD.