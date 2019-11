Wie eine kleine Familie

Das Trio sitzt an einem geräumigen Esstisch in einem schmucken Haus mit Garten in Innsbruck. Das Bild einer kleinen Familie - nur dass Christine Rimml und die beiden 2-Jährigen keine familiären Bande vereint. Rimml gehört zu den 176 Tiroler Tageseltern. Wie für so viele andere in diesem besonderen Beruf, war auch bei der Innsbruckerin der eigene Nachwuchs Grund für den Einstieg. „Ich komme aus der Gastronomie. Eine Branche, in der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht einfach ist. Als meine Kinder kleiner waren, bin ich auf die Ausbildung zur Tagesmutter gestoßen. So habe ich mich neu orientiert“, erzählt sie von ihrer pragmatischen Entscheidung, die sie nicht bereut hat.