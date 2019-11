„Ich wollte gar nicht mehr in den Stall gehen, weil ich wusste, was mich dort erwartet. Die ganze Situation ist einfach aus dem Ruder gelaufen!“ Ohne Wenn und Aber zeigte sich der Bauer vor Richterin Helga Moser einsichtig und geständig. Er habe damals aufgrund von Personalmangel auch in der Küche des familieneigenen und angeschlossenen Gasthauses stehen müssen – war an schönen Tagen für nicht weniger als 280 Essen verantwortlich.