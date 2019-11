Begehbares Prostata-Modell

Das Rahmenprogramm führt am ersten Messetag die Enquete des Landes unter dem Motto „Alter in Bewegung: Aktiv sein – fit bleiben“ an. Prostatakrebs steht in Halle A im Mittelpunkt: Ein rund 450 Kilo schweres, begehbares Modell des Organs soll Besucher zur Vorsorgeuntersuchung bewegen – Bluttests und Arztgespräche werden zudem kostenlos angeboten.