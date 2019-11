Als Leiter der „Metal Engineering Division“ (13.500 Mitarbeiter, 3,1 Milliarden Euro Umsatz, Sitz in Leoben) sieht Kainersdorfer noch viel Potenzial. Vor allem im Bereich der Bahninfrastruktursysteme, wo die Voestalpine schon Weltmarktführer ist. „Wir haben jetzt den Einstieg in den Nahverkehr in China geschafft.“ Und ebendort sind in den kommenden Jahren mehr als 100 neue U-Bahn- und Straßenbahnprojekte geplant. Zudem ist der Konzern aktuell beim Nahverkehrsprojekt „Red Line“ der thailändischen Staatsbahn im Einsatz, wo eine 41 Kilometer lange Strecke rund um Bangkok führt.