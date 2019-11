Mit bis zu 252 km/h Richtung See gefolgen

Neun Mal habe der Pilot ohne erkennbaren Grund massiv den Neigungswinkel der Kabine geändert, fünf Mal die Sinkgeschwindigkeit, die bei bis zu 22 Metern pro Sekunde lag. Am Ende sei der Pilot im Sturzflug mit bis zu 252 km/h Richtung See geflogen - es kam zur Tragödie.