Es war 19 Uhr an diesem Donnerstag, als der SED-Parteichef von Ostberlin, Günter Schabowski, auf einer seltenen Pressekonferenz offensichtlich nicht ganz so beabsichtigt die Grenzöffnung verkündete. Auf die Frage, wann die Verordnung in Kraft trete, antwortete Schabowski in Unkenntnis: „Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich“, stammelt er in die laufenden Kameras. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer.