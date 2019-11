Ärger und Bestürzung in der Holzfirma Trumer in Palting. Das Unternehmen sammelt seit Jahren für caritative Zwecke mit einer Spendenbox Geld, hatte heuer bereits 2800 Euro beisammen. Doch in der Nacht auf Freitag stahlen Einbrecher die Holzschachtel. Nun will der Standortleiter nochmals Spenden sammeln.