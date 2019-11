Wiener Krapfen-König schwört dem Zucker ab

„Wir wollen eine Mehlspeisenrevolution starten“, erklärt Samer im Gespräch mit City4U und ergänzt: „Durch jahrelanges Herumtüfteln ist es dem Team rund um unseren Mastermind Markus Berndt gelungen, eine völlig neue Mehlspeisengeneration zu entwickeln und an den Start zu bringen. Eine Palette von Süßspeisen, die neben gutem Geschmack auch ein völlig neues Körpergefühl vermitteln. Keine sogenannten ‘Zuckerhochs‘ mehr nach dem Essen, völliges Vermeiden von Schlappheit und Müdigkeit. Ganz im Gegenteil, denn der hohe Anteil an Nüssen, Mandeln und Co. sorgt für viel Energie - und bewirkt somit das exakte Gegenteil herkömmlicher Mehlspeisen!“ Doch auch mit Burger-Restaurants wie „Le Burger“ wird bereits kooperiert. „Geplant ist auch ein eigenes Café, in dem es nur unsere eigenen Produkte gibt, aber dazu verraten wir noch nicht mehr“, schmunzelt Samer. Die Mehlspeisen-Produkte gibt es bereits in den Prokopp-Reformhäusern, produziert wird bei einem lokalen Backproduzenten in St. Andrä Wördern.