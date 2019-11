Drag-Queens mit Down-Syndrom erobern Welt

„Drag Syndrome“ ist eher zufällig entstanden. Die Mitglieder des Kollektives waren bereits Mitglieder in einer Tanzkompanie. Bei einem ihrer Auftritte traten auch Drag Queens auf und alle waren sofort Feuer und Flamme. Sie wussten, dass es das war, was sie machen wollten. Also taten sie es ganz einfach, ohne darüber nachzudenken. Das war auch gut so.